Стало известно о размещении ВСУ авиации на аэродромах третьих стран

«РИА Новости»: ВСУ разместили авиацию на аэродромах третьих стран

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают авиацию на аэродромах третьих стран, например Польши, в расчете, что российские войска не будут их бомбить там. Об этом рассказал источник в силовых структурах, пишет РИА Новости.

По его словам, Киев боится открытой войны с НАТО. При этом украинские аэродромы используются для дозаправки и пополнения боекомплекта.

«Удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению со странами ЕС и НАТО», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что ВСУ ошибочно атакуют собственные беспилотники.