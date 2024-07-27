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02:56, 27 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о размещении ВСУ авиации на аэродромах третьих стран

«РИА Новости»: ВСУ разместили авиацию на аэродромах третьих стран

Фото: Aleksandr Gusev / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают авиацию на аэродромах третьих стран, например Польши, в расчете, что российские войска не будут их бомбить там. Об этом рассказал источник в силовых структурах, пишет РИА Новости.

По его словам, Киев боится открытой войны с НАТО. При этом украинские аэродромы используются для дозаправки и пополнения боекомплекта.

«Удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению со странами ЕС и НАТО», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что ВСУ ошибочно атакуют собственные беспилотники.

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      Марина Совина
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