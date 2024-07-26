Frankfurter Rundschau: ВСУ ошибочно атакуют собственные беспилотники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют внутренние проблемы с беспилотниками, пишет Frankfurter Rundschau.

Как отметили журналисты, в районе Прогресса в Донецкой народной республике (ДНР) украинские соединения по борьбе с беспилотниками сбивали собственные же дроны или создавали для них помехи с помощью специального передатчика.

Эти ошибки привели к тому, что бронетанковые подразделения российских войск смогли «целенаправленно атаковать хуже всего организованные и наиболее уязвимые» позиции ВСУ.

Ранее Киев убедился в беспомощности украинских дронов перед российскими системами радиоэлектронной борьбы. Журналисты стали свидетелями безуспешной попытки солдат элитного украинского отряда операторов беспилотных летательных аппаратов ударить по автотранспорту ВС России на харьковском направлении.