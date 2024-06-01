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13:48, 1 июня 2024Бывший СССР

На Украине убедились в беспомощности беспилотников ВСУ

Kyiv Independent: Киев убедился в беспомощности украинских дронов перед РЭБ РФ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспомощны перед российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьковской области. Об этом пишет издание The Kyiv Independent.

Журналисты стали свидетелями безуспешной попытки солдат элитного украинского отряда операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ударить по автотранспорту ВС России на харьковском направлении.

Кроме того, издание приводит свидетельства проблем с вооружением отрядов БПЛА ВСУ. В материале описывается, как военнослужащий с позывным Кара запускает дрон с привязанной к нему бутылкой зажигательной смеси в качестве снаряда.

Отмечается, что полет дрона к цели занимает около семи минут, однако при приближении сигнал резко начинает прерываться из-за работы РЭБ. Дрон летит вслепую, пытаясь найти подходящий угол для атаки. Кроме того, батарея у украинских дронов может сесть раньше, чем они успевают спикировать на цель.

Ранее артиллерийского подразделения ВСУ пожаловался на нехватку снарядов — количество боеприпасов сократилось в десятки раз. По его словам, одна артиллерийская установка в настоящее время выпускает два-три снаряда в день вместо 40-100.

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      Алевтина Запольская
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