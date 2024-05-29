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18:55, 29 мая 2024Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на сокращение числа снарядов в десятки раз

Боец ВСУ пожаловался на сокращение в Купянске числа снарядов в десятки раз

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Харьковской области количество снарядов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) уменьшилось в десятки раз. На сокращение числа боеприпасов пожаловался боец артиллерийского подразделения ВСУ, передает агентство Reuters.

По словам украинского солдата, в 2022 году одна артиллерийская установка в Купянске могла выпускать от 40 до 100 боеприпасов в день.

«Сейчас это количество сократилось до двух-трех [штук] в день, а в напряженный день — до десятка», — отметил украинский военнослужащий.

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Ранее украинский пленный Николай Перепаленко рассказал о настроениях ВСУ под Харьковом. По его словам, не все украинские военные хотят защищать областной центр. Он также пожаловался на нехватку боеприпасов и игнорирование командованием просьб о помощи.

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      Екатерина Грищенко
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