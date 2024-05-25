Украинский пленный рассказал о состоянии и настроениях ВСУ под Харьковом
Не все солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенные в Харьковской области, хотят защищать административный центр региона. Об этом сообщил украинский военнопленный Николай Перепаленко, его слова приводит РИА Новости.
По заявлению украинца, в ВСУ есть мнение, что сопротивляться не стоит. Также он добавил, что размещенные под Харьковом войска испытывают проблемы с боеприпасами.
«У нас заканчивались боеприпасы. Мы об этом по рации передавали. Никто ничего [не предпринял]. Помощи никакой не было. И мы решили сдаться в плен», — заявил он.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Юг» Вооруженных сил России поразила четыре украинских полевых склада с боеприпасами. Также российские войска уничтожили более 400 военных противника.
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