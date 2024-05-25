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11:29, 25 мая 2024Россия

Россия нанесла удар по четырем складам ВСУ

Минобороны России: группировка «Юг» поразила четыре склада ВСУ с боеприпасами

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Группировка войск «Юг» Вооруженных сил России поразила четыре украинских полевых склада с боеприпасами. Об этом сообщили в Министерстве обороны, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В оборонном ведомстве не уточнили, близ каких населенных пунктов находились пораженные цели.

Также в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) группировка «Юг» уничтожила более 400 военных противника, а также станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) солдаты ВСУ были вынуждены бежать в ходе боев за Очеретино. После освобождения населенного пункта Российская армия получила возможность выйти к границам ДНР и оказаться в Днепропетровской области Украины.

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      Марк Леонов
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