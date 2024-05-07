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05:25, 8 мая 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о политических последствиях потери Очеретино

Политолог Бортник: освобождение Очеретино откроет России путь к границам ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Потери Очеретино чревато для украинских властей тяжелыми военными и политическими последствиями, заявил в интервью YouTube-каналу PolitБюро директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, после освобождения Очеретино российская армия получит возможность выйти к границам ДНР и оказаться в Днепропетровской области Украины.

«Если мы посмотрим чуть детальнее, то увидим, что тут [в районе Очеретино] — оперативная пустота, крупных населенных пунктов впереди практически нет. И сейчас российское военное руководство определяет направление главного удара», — поведал Бортник.

Об освобождении Очеретино в ДНР Минобороны России сообщило 5 мая. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Центр».

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