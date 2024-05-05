Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Очеретино в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России 5 мая.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино», — говорится в сообщении ведомства.

23 апреля сообщалось, что украинская бригада оставила Очеретино без соответствующего распоряжения военного командования. В результате российские войска заняли населенный пункт.

Ранее об оставлении украинскими войсками позиций в Очеретино рассказывал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.