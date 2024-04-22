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00:08, 23 апреля 2024Бывший СССР

На Украине подтвердили бегство солдат из поселка Очеретино в ДНР

«Страна»: одна из украинских бригад оставила Очеретино в ДНР без приказа

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

Одна бригад украинской армии сбежала с позиций в поселке Очеретино в ДНР. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на одного из украинских волонтеров, подтвердив таким образом информацию о бегстве ВСУ.

Это привело к тому, что в населенный пункт смогли войти российские части.

«Сейчас продолжаются бои в центре силами другой бригады, которая должна была выйти на ротацию и возобновление. Это еще не прорыв, но выровнять фронт на важном Авдеевском направлении будет сложно», — добавил волонтер.

Ранее об оставлении украинскими войсками позиций в Очеретино рассказывал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

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      Марина Совина
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