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22:48, 22 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о бегстве украинских солдат из Очеретино в ДНР

Рогов: украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР

Украинские войска бросили позиции и сбежали из села Очеретино в ДНР, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

«От наших военных пришли хорошие новости. Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал. Наши ребята зашли в село, в центре подняты наши флаги», — поведал Рогов.

Ранее об освобождении Очеретино сообщал Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Указывалось, что флаг над зданием администрации поселка подняли бойцы 433 полка 27 дивизии группировки «Центр».

Ранее телеканал CNN сообщал, что украинские военные назвали Очеретино одной из ключевых точек в ДНР. Как заявил офицер Восточного командования ВСУ, после потери этого населенного пункта жизненно важные логистические маршруты окажутся под огневым контролем российских войск.

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      Марина Совина
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