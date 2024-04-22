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21:32, 22 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об освобождении Очеретино российской армией

«Военкоры Русской весны»: российская армия освободила Очеретино в ДНР

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

Поселок Очеретино в ДНР перешел под контроль Российской армии, флаг России поднят над зданием администрации населенного пункта. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Официального подтверждения информации от Минобороны пока не поступало.

«Бойцы 433 полка 27 дивизии группировки "Центр" подняли флаг России над зданием администрации после взятия населенного пункта», — говорится в сообщении.

Днем 22 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что бойцы ВСУ небольшими группами пытаются покинуть Очеретино. «Путей тоже осталось немного. Одна более-менее вменяемая дорога, и та вся простреливается», — сообщил он.

Ранее телеканал CNN сообщал, что украинские военные назвали Очеретино одной из ключевых точек в ДНР. Как заявил офицер Восточного командования ВСУ, после потери этого населенного пункта жизненно важные логистические маршруты окажутся под огневым контролем российских войск.

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      Марина Совина
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