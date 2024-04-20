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07:55, 20 апреля 2024Бывший СССР

В ВСУ назвали влияющий на судьбу Донецка ключевой рубеж

CNN: военные ВСУ назвали потерю Часова Яра серьезным сдвигом в судьбе Донецка

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали ключевой рубеж, потеря которого в значительной мере повлияет на судьбу Донецка. Таковым они считают город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР), передает телеканал CNN.

По его информации, украинские военные пытаются удержать основные населенные пункты под авиаударами, положение войск на фронте сейчас оценивается в наиболее мрачном свете с начала конфликта.

Командир батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко пояснил, что переход под контроль России Часова Яра позволит активнее наносить удары по Константиновке и Краматорску, что станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка».

Еще одной ключевой точкой бойцы называют село Очеретино северо-западнее Авдеевки. Офицер Восточного командования Вооруженных сил республики на условиях анонимности уточнил, что после его потери жизненно важные логистические маршруты окажутся под огневым контролем российских войск.

Ранее экс-генерал украинской армии Сергей Кривонос заявил, что у ВСУ не хватает людей и техники для обороны Часова Яра. Он подчеркнул, что город является господствующей высотой и, если военные Вооруженных сил России смогут взять ее, им откроется путь к Краматорску и Константиновке.

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      Марина Совина
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