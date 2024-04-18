В ВСУ заявили о нехватке людей и техники для обороны в районе Часова Яра

Экс-генерал ВСУ Кривонос: ВСУ не хватает людей и техники для обороны Часова Яра

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает людей и техники, чтобы оборонять Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) от атак российских военных. Об этом заявил экс-генерал украинской армии Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

«Нужно понимать, что у командиров бригад нет ни людей, ни нужного количества техники», — рассказал он.

Отставной военный также отметил, что против обороны ВСУ играет время. Он подчеркнул, что Часов Яр является господствующей высотой и, если военные Вооруженных сил России смогут взять город, им откроется путь к Краматорску и Константиновке.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под Авдеевкой и Часовым Яром идут наиболее активные бои в регионе. При этом он заметил, что о сроках взятия Часова Яра сейчас говорить преждевременно.