Пушилин рассказал о самых активных боях в ДНР

Пушилин: наиболее активные бои в ДНР идут под Авдеевкой и Часовым Яром

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что самые активные бои в регионе идут под Авдеевкой и Часовым Яром, передает ТАСС.

«Мы видим, что сейчас наиболее активные действия за авдеевским направлением. И часовоярское направление, которое тоже в центре нашего внимания», — рассказал политик.

По его словам, подразделения ВС России продвигаются разными темпами на отдельных участках, но о сроках взятия Часова Яра сейчас говорить преждевременно.

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Хортица» подполковник Назар Волошин заявил, что взятие Россией города Часов Яр поставит под угрозу контроль Киева над населенными пунктами, которые ВСУ удерживают в Донбассе.