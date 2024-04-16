На Украине назвали последствия перехода Часова Яра под контроль России

Волошин: после взятия Часова Яра Россия сможет начать наступление на Славянск

Взятие Россией города Часов Яр поставит под угрозу контроль Киева над населенными пунктами, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают в Донбассе. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» подполковник Назар Волошин, сообщает издание Politico.

По его мнению, после взятия Часова Яра у ВС России появится возможность начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск, которые он назвал «последним оплотом» украинской армии в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что украинские войска пытаются укрепить оборону в Часовом Яре, усиливая находящиеся там подразделения боеприпасами, беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы. Он также предположил, что российские военные намерены взять город под контроль к 9 мая.