Главком ВСУ сделал предположение о сроках взятия Россией Часова Яра

Главком ВСУ Сырский: Россия намерена взять Часов Яр к 9 мая

Российские войска намерены взять под контроль город Часов Яр к 9 мая. С таким предположением главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский выступил в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящий момент Россия концентрирует свои усилия к западу от Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут), чтобы попытаться взять Часов Яр перед дальнейшим предполагаемым наступлением на Краматорск.

Ранее главком ВСУ сообщал, что украинские войска пытаются укрепить оборону в Часовом Яре, усиливая действующие там подразделения боеприпасами, дронами и средствами радиоэлектронной борьбы.