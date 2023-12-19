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14:40, 19 декабря 2023Россия

Путин заявил о приверженности целям СВО

Президент Путин: Россия не собирается отказываться от целей СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что Запад сохраняет приверженность стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. «Но и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся», — сказал Путин.

Также он сообщил, что сегодня Российская армия владеет инициативой на линии боевого соприкосновения.

Ранее Путин объяснил цель демилитаризации Украины и оценил ее ход. По словам президента, Украина не захотела договариваться, из-за этого Россия была вынуждена принимать другие, в том числе и военные меры.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам Владимир Путин назвал целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины. В Кремле заявляли, что спецоперация идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами.

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      Анастасия Яланская
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