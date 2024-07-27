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02:54, 27 июля 2024Мир

В Варшаве произошло массовое отравление хлором

RMF FM: 23 человека отравились хлором в одном из бассейнов Варшавы

Фото: Unsplash

Массовое отравление хлором произошло в одном из бассейнов Варшавы. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

В публикации уточняется, что у 23 посетителей бассейна Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек наблюдаются симптомы отравления хлором. Спасатели доставили в медицинские учреждения 21 человека, среди них есть дети. На момент госпитализации все пострадавшие находились в сознании.

Всего из бассейна эвакуировали порядка 60 человек. Пробы воды, взятые из бассейна, показали превышение нормы содержания хлора во много раз. «На дне бассейна было обнаружено 8,03 миллиграмма хлора на литр при норме 0,3-0,7, на поверхности 2,41 миллиграмма при норме 0,3-0,7», — отмечается в материале.

Ранее в США больше десяти человек отравились хлором в бассейне. Инцидент произошел 24 июня в американском городе Хьюстон, штат Техас. Начальник городской спасательной службы Сэмюэл Пенья допустил, что причиной отравления могло стать чрезмерное хлорирование бассейна.

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      Марина Совина
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