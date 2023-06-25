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06:50, 25 июня 2023Мир

В США больше 10 человек отравились хлором в бассейне

В американском штате Техас 12 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне

Фото: Raphaël Biscaldi / Unsplash

В США 12 человек госпитализированы с признаками отравления из-за утечки хлора в бассейне. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Инцидент произошел 24 июня в американском городе Хьюстон, штат Техас, около 17:00 по местному времени. По предварительным данным, среди пострадавших есть дети. Как сообщил начальник городской спасательной службы Сэмюэл Пенья, причиной могло стать чрезмерное хлорирование бассейна. В настоящее время ведутся работы по устранению утечки.

Ранее в Новокузнецке 10 человек, в том числе шестеро детей, отравились хлором в бассейне городского оздоровительно-развлекательного комплекса. Из-за инцидента судебные приставы приостановили работу бассейна на 60 суток. Решение суда приняли после проверки Роспотребнадзора, которая выявила многочисленные нарушения.

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    Марина Совина
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