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02:51, 27 июля 2024Россия

Губернатор российского региона рассказал об «очень сложной ночи» и сбитых дронах

Смирнов: над Курской областью сбито шесть беспилотников

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В небе над Курской областью сбито шесть беспилотников, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

«Очень сложная ночь, повторно объявлена ракетная тревога. Наши парни из ПВО продолжают защищать нас. В небе над Курской областью сбито 6 украинских БПЛА самолетного типа», — рассказал Смирнов.

Кроме того, в ночь на 27 июля в небе над над Брянской областью силами ПВО был сбит 21 украинский беспилотник, рассказали в Минобороны.

Днем 26 июля Смирнов рассказал, что более 2,5 тысячи жителей области остались без света. Это произошло после того, как украинские беспилотники сбросили взрывные устройства сразу на несколько населенных пунктов.

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      Марина Совина
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