Губернатор российского региона рассказал об «очень сложной ночи» и сбитых дронах

Смирнов: над Курской областью сбито шесть беспилотников

В небе над Курской областью сбито шесть беспилотников, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

«Очень сложная ночь, повторно объявлена ракетная тревога. Наши парни из ПВО продолжают защищать нас. В небе над Курской областью сбито 6 украинских БПЛА самолетного типа», — рассказал Смирнов.

Кроме того, в ночь на 27 июля в небе над над Брянской областью силами ПВО был сбит 21 украинский беспилотник, рассказали в Минобороны.

Днем 26 июля Смирнов рассказал, что более 2,5 тысячи жителей области остались без света. Это произошло после того, как украинские беспилотники сбросили взрывные устройства сразу на несколько населенных пунктов.