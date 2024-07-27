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00:07, 27 июля 2024Россия

Над Брянской областью уничтожили 21 беспилотник

Минобороны РФ: над Брянской областью уничтожили и перехватили 21 беспилотник

Фото: Jamal Awad / Global Look Press

Российские военные уничтожили и перехватили 21 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Как отметили в ведомстве, в пятницу, 16 июля, с 21:00 до 23:40 Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели совершить террористические атаки с применением дронов самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 БПЛА над территорией Брянской области», — отметили в министерстве.

Ранее дроны ВСУ оставили без света более 2,5 тысячи жителей Курской области. Беспилотники сбросили взрывные устройства сразу на несколько населенных пунктов. После этого в них пропал свет. Также в одном из сел после сброса боеприпаса произошло несколько возгораний.

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      Марина Совина
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