Над Брянской областью уничтожили 21 беспилотник

Минобороны РФ: над Брянской областью уничтожили и перехватили 21 беспилотник

Российские военные уничтожили и перехватили 21 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Как отметили в ведомстве, в пятницу, 16 июля, с 21:00 до 23:40 Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели совершить террористические атаки с применением дронов самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 БПЛА над территорией Брянской области», — отметили в министерстве.

Ранее дроны ВСУ оставили без света более 2,5 тысячи жителей Курской области. Беспилотники сбросили взрывные устройства сразу на несколько населенных пунктов. После этого в них пропал свет. Также в одном из сел после сброса боеприпаса произошло несколько возгораний.