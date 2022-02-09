Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Россия
1:0
Завершен
Швейцария
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа B
Чехия
0:1
1-й период
live
Дания
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа B
Норвич Сити
Сегодня
22:45 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:45 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Астон Вилла
Сегодня
23:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Ницца
Сегодня
23:15 (Мск)
Марсель
Кубок Франции|1/4 финала
Спорт

Оценена вероятность лишения сборной России по фигурному катанию золота Олимпиады

Юрист считает невозможным автоматическое лишение российских фигуристов золота Олимпиады

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Спортивный юрист Артем Пацев оценил возможные последствия для российской сборной из-за подозрительного допинг-теста фигуриста на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам эксперта, автоматическое лишение золотых медалей и аннулирование результатов возможно только в том случае, если положительная допинг-проба взята непосредственно во время соревнований. Пацев отметил, что если речь о другом сценарии, то обсуждать возможные санкции бессмысленно: вариантов развития событий очень много.

Материалы по теме:
Фигуриста сборной России подозревают в употреблении допинга. Золото пекинской Олимпиады в командном турнире под угрозой
Фигуриста сборной России подозревают в употреблении допинга.Золото пекинской Олимпиады в командном турнире под угрозой
00:00
«Это команда мечты!» Российские фигуристы разгромили сборную США и выиграли золото Олимпиады в Пекине
«Это команда мечты!»Российские фигуристы разгромили сборную США и выиграли золото Олимпиады в Пекине
7 февраля

Ранее хореограф команды Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил, что не верит в нарушение одним из фигуристов сборной антидопинговых правил. Специалист убежден, что у российских спортсменов просто не было возможности употребить допинг. Он назвал ситуацию вокруг победителей командного турнира Олимпиады по фигурному катанию цирком.

9 февраля издание Inside the Games сообщило, что фигурист сборной России, выступавший в командном турнире в Пекине, сдал сомнительный тест до Игр. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU) и перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады, в котором россияне победили 7 февраля.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Жириновский попал в больницу с коронавирусом после восьми прививок от COVID-19
Захарова ответила на заявление Киева об особом статусе Донбасса
Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине
Беременная женщина захотела родить мальчика и проткнула себя гвоздем
Бывший посол США в России заявил об отсутствии у Украины права вступить в НАТО
Двое мужчин избили зацепившегося за их машину полицейского на Ямале
Грызлов рассказал об экспорте белорусских товаров через российские порты
Диетолог заявила о смертельной опасности конкурсов по поеданию пищи на время
Оценена вероятность лишения сборной России по фигурному катанию золота Олимпиады
Девушка купила билет в бизнес-класс и подверглась изнасилованию в полете
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.