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В группе Тутберидзе назвали цирком ситуацию с допинг-тестом фигуриста сборной

Хореограф Железняков назвал цирком ситуацию с допинг-тестом фигуриста из России на ОИ-2022

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Хореограф группы российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на ситуацию вокруг подозрительного допинг-теста одного из фигуристов сборной России на Олимпиаде в Пекине. Об этом он написал в Facebook.

Железняков отметил, что не верит в то, что кто-либо из отечественной команды мог бы нарушить антидопинговые правила. «Ребята сдавали пробы перед соревнованиями, скорее всего, когда приехали, и после выступлений. Сидели в отеле безвылазно, а теперь вдруг что-то обнаружили, именно после золота», — посчитал хореограф группы.

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Специалист также назвал сложившуюся ситуацию цирком. «Наши юные спортсмены, по сути дети, чисты и прекрасны», — заключил он.

9 февраля издание Inside the Games сообщило, что российский фигурист, выступавший в командном турнире, сдал сомнительный тест до Олимпиады. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU) и перенес церемонию награждения. Россияне выиграли командный турнир 7 февраля.

Николай Костюков
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