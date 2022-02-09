Тарасова отреагировала на информацию о проблемах с допинг-тестом Валиевой на ОИ

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала данные о том, что проблемный допинг-тест на Олимпиаде в Пекине оказался у одиночницы Камилы Валиевой. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Тарасова заявила, что не верит этой информации. «Бред, бред и еще раз бред», — отреагировала тренер.

О том, что именно Валиева сдала проблемный тест, ранее, 9 февраля, сообщил портал Inside the Games. Название вещества не раскрывается.

О сомнительном тесте в сборной России впервые также сообщил Inside the Games. В связи с этим, по данным источника, Международный олимпийский комитет (МОК) проводил юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU) и перенес церемонию награждения командного турнира.

7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сборная США завоевала серебро, японская команда — бронзу.

Отечественные атлеты выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Триколор и государственный гимн оказались под запретом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).