Валиева несколько раз упала в произвольной программе и осталась без медали Игр

Российская фигуристка Камила Валиева несколько раз упала в произвольной программе Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

15-летняя спортсменка набрала по итогам двух программ 224,09 балла и заняла четвертое место, пропустив вперед японку Каори Сакамото. Она сделала тройной аксель с ошибкой, упала с каскада четверной тулуп и тройной тулуп и упала с тройного риттбергера.

Победительницей турнира стала россиянка Анна Щербакова. На втором месте расположилась россиянка Александра Трусова, набравшая 251,73 балла. Третье место заняла Сакамото.

14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета (МОК) из-за положительной допинг-пробы Валиевой. В результате она была допущена до дальнейшего участия в Олимпиаде-2022.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.