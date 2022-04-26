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Путин дал совет Валиевой

Президент России Путин посоветовал фигуристке Валиевой не обращать внимание на критику
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Kenjiro Matsuo / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин дал совет фигуристке Камиле Валиевой. Его слова приводит РИА Новости.

Путин посчитал, что 16-летней спортсменке не стоит обращать внимание на критику. «Правда. Ты же совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды», — заявил глава государства.

Ранее победители и призеры Олимпийских игр 2022 года встретились с Путиным и получили награды за выступление в Пекине. Спортсмены были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Валиева завоевала золото в командных соревнованиях на Играх, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Тем не менее Спортивный арбитражный суд встал на сторону россиянки, что позволило ей избежать отстранения. В индивидуальном турнире она заняла четвертое место.

Андрей Стрельцов
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