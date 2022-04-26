Путин дал совет Валиевой

Президент России Путин посоветовал фигуристке Валиевой не обращать внимание на критику

Президент России Владимир Путин дал совет фигуристке Камиле Валиевой. Его слова приводит РИА Новости.

Путин посчитал, что 16-летней спортсменке не стоит обращать внимание на критику. «Правда. Ты же совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды», — заявил глава государства.

Ранее победители и призеры Олимпийских игр 2022 года встретились с Путиным и получили награды за выступление в Пекине. Спортсмены были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Валиева завоевала золото в командных соревнованиях на Играх, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Тем не менее Спортивный арбитражный суд встал на сторону россиянки, что позволило ей избежать отстранения. В индивидуальном турнире она заняла четвертое место.