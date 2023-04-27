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10:12, 27 апреля 2023Спорт

Валиева рассказала о влиянии Олимпийских игр на ее жизнь

Российская фигуристка Валиева рассказала, что ей было очень больно после Олимпийских игр

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о влиянии Олимпийских игр-2022 на ее жизнь. Ее слова приводит «Бизнес Online».

Валиева заявила, что ей было очень больно в первые полгода. «Но проходит время, а оно лечит. Я сошлась на том, что это надо принять как факт, не зацикливаться, продолжить свой путь в фигурном катании», — отметила она.

Фигуристка также рассказала, что не знала, продолжит карьеру или нет, но благодаря поддержке тренеров она нашла в себе силы кататься дальше. Спортсменка добавила, что готова выступить на Олимпиаде-2026, если россиян на нее допустят.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место. На данный момент рассмотрение дела продолжается.

Дарья Коршунова
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