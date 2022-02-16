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Тренер Плющенко назвал WADA недейственной структурой

Экс-тренер Плющенко Алексей Мишин раскритиковал WADA и назвал его недейственной структурой
Елизавета Туктамышева и Алексей Мишин

Елизавета Туктамышева и Алексей Мишин. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин, работавший с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, раскритиковал Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Его слова приводит РИА Новости.

Мишин назвал WADA недейственной структурой и заявил, что ее надо реформировать. «Введение нашего представителя в WADA не решит проблему. Организация нуждается в структурной реконструкции», — отметил тренер.

В настоящее время Мишин тренирует чемпионку мира в женском одиночном катании Елизавету Туктамышеву, серебряного призера Олимпийских игр-2018 в командном турнире Михаила Коляду и победителя командного чемпионата мира Евгения Семененко. Из всех его учеников на Игры в Пекине смог приехать только Семененко, который в личном первенстве занял восьмое место. Туктамышева осталась запасной, а Коляда был вынужден пропустить Олимпиаду из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года. В составе сборной России она стала победительницей командного турнира Олимпиады-2022. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции WADA и Международного олимпийского комитета (МОК) и допустил Валиеву до участия в личном первенстве Игр в Пекине.

Дарья Коршунова
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