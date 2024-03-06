Стало известно о присутствии дисквалифицированной Валиевой в списках сборной

Sports.ru: фигуристка Камила Валиева не исключена из состава сборной России

Фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная на четыре года за применение допинга, до сих пор не исключена из списка спортсменок, включенных в состав сборной России. На это обратил внимание Sports.ru.

Согласно приказу Минспорта, федерации должны в течение 10 дней с момента принятия решения о дисквалификации направить уведомление об исключении такого спортсмена из сборной. После этого министерство в течение пяти дней публикует информацию об изменениях в составе команды. На данный момент на сайте Минспорта нет такой информации.

Ранее Юрист Анна Анцелиович предостерегла Валиеву от участия в ледовом шоу в Китае. По ее словам, безопасным для россиянки будет выступление только в полностью коммерческих шоу.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной пробы на триметазидин — 25 декабря 2021 года.