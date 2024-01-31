Валиева прервала тренировки у Тутберидзе

Фигуристка Валиева прервала тренировки у Этери Тутберидзе из-за дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева прервала тренировки у Этери Тутберидзе из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации. Об этом сообщает РИА Новости.

17-летняя спортсменка была обязана сделать это из-за четырехлетнего бана, так как она не может тренироваться за государственные деньги. Кроме того, Валиева должна вернуть награды и полученные призовые.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала допинг неумышленно.

Таким образом, спортсменка была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России. Кроме того, она осталась без титула чемпионки России и Европы.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.