Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Оттава Сенаторз
Завтра
03:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Алина Корнеева
Завтра
07:00 (Мск)
Ван Яфань
Хуахин
17:39, 29 января 2024Спорт

Фигуристку Валиеву дисквалифицировали за допинг. Сборную России могут лишить золота группового турнира Олимпиады-2022

CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву из-за допинга на четыре года

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Вердикт опубликован на сайте суда.

Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. В суде посчитали, что Валиева не смогла доказать отсутствие намерения принимать допинг. Таким образом, фигуристка будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.

При этом CAS не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. В данном случае решение должны принять Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК).

Слушания в CAS проходили осенью 2023 года

Слушания по делу Валиевой проходили в штаб-квартире CAS в Лозанне (Швейцария) в два этапа. Они начались в сентябре, однако суд решил отложить их из-за подготовки новой документации и ее изучения всеми заинтересованными сторонами. Слушания продолжились в ноябре. В качестве арбитров выступали англичанин Джеймс Дрейк, американец Джеффри Мишкин и француз Мэтью Мезоннев.

В ходе мероприятия выступали четыре стороны: сама фигуристка, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)

На слушаниях стало известно о процессуальном нарушении со стороны WADA: Валиева не получала от организации уведомления о том, что ее проба дала положительный результат.

WADA настаивало на дисквалификации Валиевой

В ноябре 2022 года WADA выразило обеспокоенность задержкой в деле Валиевой и обратилось в CAS. В организации потребовали дисквалифицировать спортсменку на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.

WADA оспорило позицию по случайному попаданию допинга в организм Валиевой

МОК поддержал решение WADA. В комитете отмечали, что расстроены сложившейся ситуацией и разделяют разочарование спортсменов, которых она затронула.

Валиеву лишили титула чемпионки России-2022

13 января 2023-го дисциплинарный комитет РУСАДА, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал WADA о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России 2022 года, так как проба была взята во время турнира.

Материалы по теме:
«Это издевательство над девочкой» Расследование дела Валиевой о допинге продолжается. Какое наказание ждет спортсменку?
«Это издевательство над девочкой»Расследование дела Валиевой о допинге продолжается. Какое наказание ждет спортсменку?
31 марта 2022
«Откуда такая злость к девочке?» Почему расследование дела о допинге Валиевой может затянуться и какое наказание ее ждет?
«Откуда такая злость к девочке?»Почему расследование дела о допинге Валиевой может затянуться и какое наказание ее ждет?
16 июня 2022
«Это отчаянный шаг» Итоги расследования о допинге фигуристки Валиевой засекретили. Лишится ли Россия золота Олимпиады?
«Это отчаянный шаг»Итоги расследования о допинге фигуристки Валиевой засекретили. Лишится ли Россия золота Олимпиады?
26 октября 2022

После этого ISU и WADA подали апелляции в CAS. Организации вновь призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала во время Олимпийских игр-2022

7 февраля 2022-го Валиева, которой на тот момент было 15 лет, завоевала золото в командном турнире в составе сборной России. Спустя два дня стало известно, что одна из допинг-проб фигуристки показала сомнительный результат. Из-за этого была отложена церемония награждения.

Позднее стало известно, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. CAS принял решение провести онлайн-слушания в рамках выездной панели.

Наиболее вероятным путем попадания запрещенного вещества в организм спортсменки является бытовое взаимодействие со своим дедушкой, который принимает триметазидин после операции на сердце и обычно носит это лекарство с собой

CAS

При этом отмечалось, что препарат не мог оказать влияния на улучшение спортивных показателей фигуристки. Также уделялось внимание тому факту, что из-за возраста Валиева имела статус «защищенного лица».

МОК, WADA и ISU требовали отстранить Валиеву от личного турнира, однако CAS позволил ей участвовать в соревнованиях, где фигуристка заняла четвертое место

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Фигуристку Валиеву дисквалифицировали за допинг. Сборную России могут лишить золота группового турнира Олимпиады-2022

      Глава приграничного региона России показал разрушения после обстрела ВСУ

      В России хирург забыл салфетку в теле пациентки и остался безнаказанным

      Стало известно о ремонте поврежденного Украиной российского десантного корабля

      Премьер Израиля обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС

      7-летние дети показали свой уход за лицом и встревожили старшее поколение

      У Малого театра появился главный режиссер

      На Украине решили сделать курсы украинского языка для военных

      Из российской библиотеки после жалобы пенсионера «уволили» кота Маркиза

      Тарасова отреагировала на решение CAS по делу Валиевой фразой «я их ненавижу»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше