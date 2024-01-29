CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву из-за допинга на четыре года

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Вердикт опубликован на сайте суда.

Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. В суде посчитали, что Валиева не смогла доказать отсутствие намерения принимать допинг. Таким образом, фигуристка будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.

При этом CAS не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. В данном случае решение должны принять Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК).

Слушания в CAS проходили осенью 2023 года

Слушания по делу Валиевой проходили в штаб-квартире CAS в Лозанне (Швейцария) в два этапа. Они начались в сентябре, однако суд решил отложить их из-за подготовки новой документации и ее изучения всеми заинтересованными сторонами. Слушания продолжились в ноябре. В качестве арбитров выступали англичанин Джеймс Дрейк, американец Джеффри Мишкин и француз Мэтью Мезоннев.

В ходе мероприятия выступали четыре стороны: сама фигуристка, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)

На слушаниях стало известно о процессуальном нарушении со стороны WADA: Валиева не получала от организации уведомления о том, что ее проба дала положительный результат.

WADA настаивало на дисквалификации Валиевой

В ноябре 2022 года WADA выразило обеспокоенность задержкой в деле Валиевой и обратилось в CAS. В организации потребовали дисквалифицировать спортсменку на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.

WADA оспорило позицию по случайному попаданию допинга в организм Валиевой

МОК поддержал решение WADA. В комитете отмечали, что расстроены сложившейся ситуацией и разделяют разочарование спортсменов, которых она затронула.

Валиеву лишили титула чемпионки России-2022

13 января 2023-го дисциплинарный комитет РУСАДА, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал WADA о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России 2022 года, так как проба была взята во время турнира.

После этого ISU и WADA подали апелляции в CAS. Организации вновь призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты.

Валиева оказалась в центре допинг-скандала во время Олимпийских игр-2022

7 февраля 2022-го Валиева, которой на тот момент было 15 лет, завоевала золото в командном турнире в составе сборной России. Спустя два дня стало известно, что одна из допинг-проб фигуристки показала сомнительный результат. Из-за этого была отложена церемония награждения.

Позднее стало известно, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. CAS принял решение провести онлайн-слушания в рамках выездной панели.

Наиболее вероятным путем попадания запрещенного вещества в организм спортсменки является бытовое взаимодействие со своим дедушкой, который принимает триметазидин после операции на сердце и обычно носит это лекарство с собой CAS

При этом отмечалось, что препарат не мог оказать влияния на улучшение спортивных показателей фигуристки. Также уделялось внимание тому факту, что из-за возраста Валиева имела статус «защищенного лица».