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18:26, 21 февраля 2023Спорт

WADA подало апелляцию в CAS на оправдательный вердикт по делу Валиевой

WADA подало апелляцию в CAS на решение РУСАДА признать Валиеву невиновной в приеме допинга
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признать фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.

В WADA назвали выводы РУСАДА неверными и воспользовалось правом подать иск по условиям Всемирного антидопингового кодекса. В Организации призвали дисквалифицировать спортсменку на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.

13 января РУСАДА проинформировало WADA об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. В WADA остались недовольны решением.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Анастасия Борисова
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