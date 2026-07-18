Матч между «Спартаком» и «Зенитом» за Суперкубок пройдет без лимита на легионеров

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» за Суперкубок России пройдет без лимита на легионеров

Матч за Суперкубок России, в котором встретятся московский «Спартак» и петербургский «Зенит», пройдет без лимита на легионеров. Об этом сообщает Sport24.

Журналисты обратили внимание на 17-й пункт в положении о проведении соревнования. В нем сказано, что в матче могут участвовать все футболисты, внесенные в заявку на сезон. «При этом количество игроков, не имеющих права выступать за сборные команды России по футболу и одновременно находящихся на поле, не ограничивается», — говорится в пункте.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев подписал указ об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Функционер уточнил, что начиная с сезона-2026/2027 клубы лиги смогут вносить в заявку не 13, а 12 иностранцев. На поле вместо восьми легионеров одновременно смогут выходить семь.

Матч за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в субботу, 18 июля, в Нижнем Новгороде. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.