17:28, 24 апреля 2026Спорт

Министр спорта ужесточил лимит на легионеров в РПЛ

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: matimix / Shutterstock / Fotodom

Министр спорта России Михаил Дегтярев подписал указ об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Функционер уточнил, что со следующего сезона клубы лиги смогут вносить в заявку не 13, а 12 иностранцев. На поле вместо восьми легионеров одновременно смогут выходить семь.

«Мы приняли решение изменить параметры лимита, чтобы побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в итоге бóльшего количества элитных игроков среди собственных воспитанников», — заявил Дегтярев.

Он добавил, что министерство спорта в дальнейшем хочет еще сильнее ужесточить лимит на легионеров. Целью Дегтярев назвал десять иностранцев в заявке и пять — на поле.

В конце декабря прошлого года генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов раскрыл негативные последствия ужесточения лимита на легионеров в РПЛ. По его мнению, лидеры РПЛ распределят лучших россиян между собой, а остальные команды пострадают.

