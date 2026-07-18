Венгрия призвала США не наказывать ее из-за медленного отказа от энергоносителей из России

Венгрия попросила США не наказывать ее дополнительными тарифами за медленный отказ от энергоносителей из России. Об этом сообщает ТАСС.

Во время визита в США председатель комиссии по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду призвал американскую сторону учесть, что «Венгрия начала работу по отказу от односторонней зависимости и балансировке энергоснабжения после выборов». Поэтому, считает Хайду, США не следует предпринимать поспешных шагов.

По словам венгерского политика, было бы печально, если бы на страну наложили дополнительные тарифы после того, как она встала на путь балансировки системы энергоснабжения. Хайду добавил, что «почувствовал понимание» со стороны США в этом вопросе и у Венгрии есть хорошие шансы избежать последствий из-за медленного отказа от российских энергоносителей.

Он также добавил, что проинформировал американскую сторону о том, какие шаги Венгрия предпринимает для диверсификации энергоносителей.

Ранее сообщалось, что в Венгрии началось расследование возможных связей бывшего главы МИД страны Петера Сийярто с Россией. Об этом премьер-министр Петер Мадьяр заявил в ходе пресс-конференции в Будапеште.