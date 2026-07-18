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15:17, 18 июля 2026Мир

Венгрия попросила США не наказывать ее из-за России

Венгрия призвала США не наказывать ее из-за медленного отказа от энергоносителей из России
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Венгрия попросила США не наказывать ее дополнительными тарифами за медленный отказ от энергоносителей из России. Об этом сообщает ТАСС.

Во время визита в США председатель комиссии по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду призвал американскую сторону учесть, что «Венгрия начала работу по отказу от односторонней зависимости и балансировке энергоснабжения после выборов». Поэтому, считает Хайду, США не следует предпринимать поспешных шагов.

По словам венгерского политика, было бы печально, если бы на страну наложили дополнительные тарифы после того, как она встала на путь балансировки системы энергоснабжения. Хайду добавил, что «почувствовал понимание» со стороны США в этом вопросе и у Венгрии есть хорошие шансы избежать последствий из-за медленного отказа от российских энергоносителей.

Он также добавил, что проинформировал американскую сторону о том, какие шаги Венгрия предпринимает для диверсификации энергоносителей.

Ранее сообщалось, что в Венгрии началось расследование возможных связей бывшего главы МИД страны Петера Сийярто с Россией. Об этом премьер-министр Петер Мадьяр заявил в ходе пресс-конференции в Будапеште.

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