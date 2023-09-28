Стало известно о нарушении при оповещении Валиевой о положительной допинг-пробе

РИА Новости: WADA допустило нарушение при оповещении Валиевой о допинг-пробе

Стало известно о процессуальном нарушении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) при оповещении российской фигуристки Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, Валиева не получала от WADA уведомления о том, что ее проба, взята во время чемпионата России 2021 года, дала положительный результат. «Уведомление пришло сперва в Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК), а только после этого Этери Тутберидзе [тренеру спортсменки — прим. «Ленты.ру»]» — заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Слушания по делу Валиевой проходят в Спортивном арбитражном суде (CAS) с 26 по 29 сентября. В ходе мероприятия будут выслушаны четыре стороны: сама фигуристка, WADA, ISU и Российское антидопинговое агентство.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.