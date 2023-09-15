Утвержден состав арбитров на слушания по делу Валиевой

Фигуристка Камила Валиева примет участие в слушаниях CAS в Лозанне по видеосвязи

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеосвязи. Об этом сообщается на сайте организации.

Слушания состоятся 26, 27 и 28 сентября в штаб-квартире CAS в Лозанне (Швейцария). Суд арбитров будет состоять из англичанина Джеймса Дрейка, американца Джеффри Мишкина и француза Мэтью Мезоннева. Валиева требует вернуть ей золото чемпионата России-2022 и не аннулировать ее результаты.

В январе дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже Международный союз конькобежцев и WADA подали апелляции в CAS, в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты. Слушания по делу пройдут с 26 по 29 сентября.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.