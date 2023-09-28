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18:20, 28 сентября 2023Спорт

Слушания по делу Валиевой отложили

CAS перенес слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой на 9 и 10 ноября
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Александра Степанова / Коммерсантъ

Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил слушания по делу о применении допинга российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом сообщается на сайте организации.

В CAS заявили, что готовят новую документацию для слушаний, которая должна быть изучена всеми заинтересованными сторонами. Новые заседания по делу спортсменки пройдут 9 и 10 ноября.

Слушания по делу Валиевой должны были пройти в CAS с 26 по 29 сентября. В ходе мероприятия выступали четыре стороны: сама фигуристка, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев и Российское антидопинговое агентство. Во время заседания стало известно, что Валиева не получала от WADA уведомления о том, что ее проба, взятая во время чемпионата России 2021 года, дала положительный результат.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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    Анастасия Борисова
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