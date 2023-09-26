МОК ответил на заявления американского фигуриста Чжоу о допинге в России

МОК после заявления Чжоу о допинге в России: разделяем разочарование спортсменов

В Международном олимпийском комитете прокомментировали заявление американского фигуриста Винсента Чжоу о допинге в России. Цитирует пресс-службу организации РИА Новости.

В МОК заявили, что разделяют разочарование спортсменов и расстроены сложившейся ситуацией. «Мы хотим, чтобы результаты соревнований были окончательными во время Игр, чтобы спортсмены могли наслаждаться моментом во время Олимпиады. Но МОК не стоит над законом и должен уважать его и права каждого человека, а также соответствующие судебные решения», — подчеркнули в организации.

25 сентября Чжоу рассказал о широком распространении допинга среди российских фигуристов. «Положительный допинг-тест [Камилы] Валиевой — не единичный случай», — отметил спортсмен. В ответ на это Российское антидопинговое агентство обвинило его в сокрытии от антидопинговой организации факта нарушений антидопинговых правил другими спортсменами.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир, однако церемония награждения победителей и призеров не была проведена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Слушания по делу Валиевой пройдут с 26 по 29 сентября.