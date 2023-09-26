Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
3:2
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
5:1
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Факел
0:1
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Нефтехимик
5:6
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
3:1
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
00:23, 26 сентября 2023Спорт

МОК ответил на заявления американского фигуриста Чжоу о допинге в России

МОК после заявления Чжоу о допинге в России: разделяем разочарование спортсменов

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В Международном олимпийском комитете прокомментировали заявление американского фигуриста Винсента Чжоу о допинге в России. Цитирует пресс-службу организации РИА Новости.

В МОК заявили, что разделяют разочарование спортсменов и расстроены сложившейся ситуацией. «Мы хотим, чтобы результаты соревнований были окончательными во время Игр, чтобы спортсмены могли наслаждаться моментом во время Олимпиады. Но МОК не стоит над законом и должен уважать его и права каждого человека, а также соответствующие судебные решения», — подчеркнули в организации.

25 сентября Чжоу рассказал о широком распространении допинга среди российских фигуристов. «Положительный допинг-тест [Камилы] Валиевой — не единичный случай», — отметил спортсмен. В ответ на это Российское антидопинговое агентство обвинило его в сокрытии от антидопинговой организации факта нарушений антидопинговых правил другими спортсменами.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир, однако церемония награждения победителей и призеров не была проведена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Слушания по делу Валиевой пройдут с 26 по 29 сентября.

***
Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом подтвердил прибытие танков Abrams на Украину

    Стало известно о состоянии госпитализированного Игоря Николаева

    В Польше заявили о новом ударе в спину от Украины

    Дерипаска заявил о неэффективности антироссийских санкций

    Собчак рассказала о звонке Кадырова

    Названа дата выхода в прокат фильма «Брат 3»

    Соседка актера Гришечкина рассказала о регулярном употреблении спиртного

    США анонсировали новые поставки танков Abrams Украине

    Платья с торчащими стрингами стали трендом у звезд

    США заявили о возможности помогать Украине еще пару недель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости