В США заявили о широком распространении допинга среди российских фигуристов

Фигурист из США Чжоу: положительный допинг-тест Валиевой — не единичный случай

Американский фигурист Винсент Чжоу поделился мнением о ситуации с допингом в России. Его слова приводятся на сайте Global Athlete.

«Положительный допинг-тест [Камилы] Валиевой — не единичный случай. Мне и моим товарищам по команде известно о широком распространении допинга среди других российских фигуристов», — заявил представитель сборной США. Он отметил, что ситуация не должна удивлять, так как Российское антидопинговое агентство не восстановило статус соответствия.

Чжоу также упрекнул в бездействии Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Спортивный арбитражный суд. По его словам, организации должны были отстранить Россию от мирового спорта, чтобы страна получила стимул к реформам.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир, однако церемония награждения победителей и призеров не была проведена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Слушания по делу Валиевой пройдут с 26 по 29 сентября.