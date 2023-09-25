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23:08, 25 сентября 2023Спорт

РУСАДА обвинило американского фигуриста в нарушении антидопинговых правил

РУСАДА заявило о нарушении антидопинговых правил американским фигуристом Чжоу

Фото: Issei Kato / Reuters

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отреагировало на заявление американского фигуриста Винсента Чжоу о ситуации с допингом в России. Слова пресс-службы организации передает РИА Новости.

В РУСАДА обвинили Чжоу в сокрытии от антидопинговой организации факта нарушений антидопинговых правил другими спортсменами или их окружением. «Лица, которые обладают знаниями по поводу приема запрещенных субстанций и не сообщают своевременно об этом антидопинговым организациям, сами таким образом участвуют в нарушении антидопинговых правил (то есть соучастие)», — объяснили в организации.

Ранее Чжоу рассказал о широком распространении допинга среди российских фигуристов. «Положительный допинг-тест [Камилы] Валиевой — не единичный случай», — заявил спортсмен.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир, однако церемония награждения победителей и призеров не была проведена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Слушания по делу Валиевой пройдут с 26 по 29 сентября.

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    Дарья Коршунова
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