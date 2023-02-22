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13:19, 22 февраля 2023Спорт

ISU подал апелляцию на решение признать Валиеву невиновной в приеме допинга

ISU подал апелляцию в CAS на решение РУСАДА признать Валиеву невиновной в приеме допинга

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Международный союз конькобежцев (ISU) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признать фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.

В ISU заявили, что будут добиваться дисквалификации спортсменки на период по усмотрению CAS начиная с 25 декабря 2021 года, а также аннулирования всех результатов за этот период, включая конфискацию любых медалей, очков и призов. Кроме того, вердикт суда должен определить окончательные результаты командных соревнований на Олимпийских играх-2022.

В ISU понадеялись, что рассмотрение дела в суде будет проведено без задержек. Также в организации подчеркнули, что молодой возраст не должен быть причиной освобождения спортсменов от наказания за прием допинга.

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21 февраля апелляцию в CAS подало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В организации назвали выводы РУСАДА неверными и призвали отстранить Валиеву на четыре года.

13 января РУСАДА проинформировало WADA, что Валиева не нарушала антидопинговых правил. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил Валиевой участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Дарья Коршунова
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