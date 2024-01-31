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16:43, 31 января 2024Спорт

Тутберидзе высказалась о решении CAS по дисквалификации Валиевой

Тутберидзе упрекнула CAS за решение по дисквалификации Валиевой

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе упрекнула Спортивный арбитражный суд (CAS) в том, что он не установил, как именно запрещенное вещество попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом она написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так тренер прокомментировала четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки за применение допинга.

«По прошествии двух лет так и не стало ничего понятно, так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону», — написала она.

Кроме того, Тутберидзе выразила сомнения в том, что Валиеву кто-то защищал на слушаниях в CAS, и назвала вердикт суда худшим. Она отметила, что будет и дальше поддерживать спортсменку.

Ранее, 29 января, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение запрещенного препарата триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Спортсменка вместе с партнерами по сборной России будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022.

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      Анастасия Алимпиева
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