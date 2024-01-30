ISU сместил Россию на третье место и лишил золота в командном турнире на ОИ-2022

Сборная России лишилась золота в фигурном катании на Олимпийских играх-2022 после перераспределения наград командного турнира. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Изначально, с учетом выступления спортсменки Камилы Валиевой, на счету у российских фигуристов было две золотые, три серебряные и одна бронзовая награда в Пекине. Однако ISU принял решение аннулировать результаты дисквалифицированной накануне Валиевой и лишить российскую команду 20 баллов, которые фигуристка заработала после победы в короткой и произвольной программах.

Таким образом, после вычета баллов сборная России опустилась на третье место в турнирной таблице и имеет на счету 54 очка. Фигуристы Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов теперь являются бронзовыми, а не золотыми, призерами Олимпиады в Пекине. Золото перешло команде США (65 очков), серебро — Японии (63 очка).

После перераспределения медалей сборная России осталась на девятом месте в медальном зачете Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Так, на счету у России пять золотых медалей, 12 серебряных и 15 бронзовых

Франция, занимающая десятое место в зачете, не обошла Россию. Несмотря на одинаковое количество золотых медалей, у французов меньше серебряных наград. А вот США изменения позволят опередить Китай в общекомандном зачете и подняться на третью строку.

Серебряные призеры сборной США во время церемонии награждения по итогам соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года. 7 февраля 2022 года, Пекин. Фото: David J. Phillip / AP

ОКР обжалует решение ISU о лишении сборной России золота командного турнира на Играх-2022

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что обжалуют лишение сборной России золота командного турнира по фигурному катанию на Играх-2022. Юристы уже начали готовить необходимые для подачи апелляции документы. В комитете считают, что последствия санкций в отношении Камилы Валиевой не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.

В Госдуме уточнили, что Россия может обжаловать решение в течение месяца. По словам члена комитета Госдумы по физической культуре и спорту Римы Баталовой, инициатором апелляции должна быть Федерация конькобежцев и Министерство спорта.

Я думаю, как-то защищать должны своих спортсменов. Этот шанс у нас есть. Будет ли это оправдано, скорее всего, нет Рима Баталова Депутат Госдумы

По ее словам, России надо идти своим путем и самой проводить соревнования. «У нас такая Россия большая, неужели мы не найдем даже между собой, с кем соревноваться?» — выразила мнение Баталова.

Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за допинг

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. При этом срок отстранения рассчитывается с момента взятия допинг‑пробы — 25 декабря 2021 года.

Произвольная программа Камилы Валиевой из Сборной России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Столичный крытый стадион, Пекин, Китай – 17 февраля 2022 года.. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Показанные с этого момента результаты фигуристки, в том числе выигрыш золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России, были аннулированы. Кроме того, Валиеву лишили звания чемпионки Европы-2022. Титул перешел к россиянке Анне Щербаковой, изначально занявшей второе место.

По мнению Спортивного арбитражного суда, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно.

В ответ ОКР заявили, что против российского спорта объявили войну, и шведская лаборатория специально более 1,5 месяца удерживала допинг-пробу Валиевой. Тем временем в Кремле назвали решение CAS о дисквалификации спортсменки политизированным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия должна защищать интересы своих спортсменов до конца и подать апелляцию.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командном турнире. Однако после того, как в пробе 15-летней фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, церемония награждения призеров командного турнира — сборных России, США и Японии — была отложена.