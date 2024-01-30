Щербакова стала чемпионкой Европы-2022 после дисквалификации Валиевой за допинг

Россиянку Камилу Валиеву лишили звания чемпионки Европы-2022. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Титул перешел к россиянке Анне Щербаковой, изначально занявшей второе место. Серебряным призером стала россиянка Александра Трусова, бронзовым — бельгийка Луна Хендрикс.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Баллы за выступление фигуристки на Олимпийских играх-2022 были аннулированы, в результате чего сборная России опустилась с первого на третье место в зачете командного турнира.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся во время Олимпиады в Пекине. После окончания командного турнира стало известно, что в пробе на тот момент 15-летней фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.