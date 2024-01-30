Сборную России лишили золота командного турнира Олимпийских игр-2022

Сборную России лишили золота командного турнира Игр-2022 из-за допинга Валиевой

Сборную России лишили золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

ISU аннулировал баллы, заработанные для команды одиночницей Камилой Валиевой. В результате сборная России опустилась на третье место в турнирной таблице и получит бронзовые медали. Золото перешло команде США, серебро — Японии.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все ее результаты за этот период аннулируются.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся во время Игр в Пекине, когда стало известно, что в пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого была отложена церемония награждения призеров командного турнира.