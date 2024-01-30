В Госдуме отреагировали на лишение сборной России золота Олимпийских игр

Депутат Баталова: лишение сборной России золота на Олимпиаде не неожиданное

Для российских спортсменов не стало неожиданностью известие о лишении сборной России золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022, так как история с медалями длится уже два года, сказала член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова. На решение она отреагировала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сборную России лишили золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 после аннулирования баллов Камилы Валиевой. В результате Россия опустилась на третье место в турнирной таблице, золото перешло команде США, серебро — Японии.

Американцы разве могут упустить выигрышную для них ситуацию? Они никогда это не упустят, тем более, они с самого начала уже были настроены против того, чтобы наша команда получила медали. То, что они поступают бессовестно, некрасиво, не по-спортивному уже, наверное, все видели. Если они сразу не наградили, никогда не отдадут медали, это американцы, они свое никогда не отдадут. Конечно, обидно за Камилу Рима Баталова депутат Госдумы

Парламентарий добавила, что Россия может обжаловать решение в течение месяца. По ее мнению, инициатором апелляции должна быть Федерация конькобежцев и Министерство спорта. «Я думаю, как-то защищать должны своих спортсменов. Этот шанс у нас есть. Будет ли это оправдано, скорее всего, нет», — поделилась она.

Депутат отметила, что России нужно идти своим путем и самостоятельно проводить международные соревнования, не надеясь на какие-то уступки.

«Они немножко откроют занавес, поманят, и мы идем. Надо, чтобы этого не было. Вот говорят о том, что WADA (Всемирное антидопинговое агентство — прим. "Ленты.ру") чуть ослабило, и мы бежим с мыслью, что, может быть, что-то изменится. Ничего не изменится, пока мы не изменимся сами и не изменим. Надо идти своим путем, путем тех соревнований, которые будут вот в 2024 году, и показывать свои результаты. У нас такая Россия большая, неужели мы не найдем даже между собой, с кем соревноваться? Когда был Советский Союз у нас даже в сборную команду попасть было невозможно — 5-6 человек было на одно место. Поэтому, я думаю, что надо поднимать российские соревнования и уже идти вперед», — заключила Баталова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все ее результаты за этот период аннулируются.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся во время Игр в Пекине, когда стало известно, что в пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого церемония награждения призеров командного турнира была отложена.