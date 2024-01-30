ОКР обжалует лишение сборной России золота командного турнира Олимпиады-2022

ОКР подаст апелляцию на лишение сборной России золота командного турнира ОИ-2022

Олимпийский комитет России (ОКР) обжалует лишение сборной России золота командного турнира по фигурному катанию на Играх-2022. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Отмечается, что юристы начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции. «В соответствии с действующими, применимыми правилами Международного союза конькобежцев (ISU), последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира», — говорится в заявлении и добавляется, что правовая позиция основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике Спортивного арбитражного суда (CAS).

30 января ISU принял решение о перераспределении медалей командного турнира ОИ из-за дисквалификации и аннулирования результатов Валиевой. Сборная России (Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов) переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все ее результаты за этот период аннулируются. О том, что в пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.