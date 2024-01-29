В Кремле отреагировали на приговор Валиевой

Дмитрий Песков назвал решение CAS о дисквалификации Валиевой политизированным

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на приговор российской фигуристке Камиле Валиевой в деле об употреблении допинга. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля назвал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки политизированным. Он заявил, что Россия должна защищать интересы своих спортсменов до конца, задействуя имеющиеся апелляционные механизмы.

Ранее 29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно. Таким образом, спортсменка будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

