CAS объяснил дисквалификацию Валиевой

CAS: фигуристка Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно

Спортивный арбитражный суд (CAS) объяснил дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой. Решение доступно на сайте организации.

В CAS заявили, что тщательно рассмотрели все представленные доказательства. По их мнению, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно. Решение комиссии CAS является окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям.

Ранее 29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок рассчитывается с 25 декабря 2021 года. Таким образом, спортсменка будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командном турнире, однако призеры — сборные России, США и Японии — не были награждены из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.