Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Оттава Сенаторз
Завтра
03:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Алина Корнеева
Завтра
07:00 (Мск)
Ван Яфань
Хуахин
17:30, 29 января 2024Спорт

CAS объяснил дисквалификацию Валиевой

CAS: фигуристка Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Спортивный арбитражный суд (CAS) объяснил дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой. Решение доступно на сайте организации.

В CAS заявили, что тщательно рассмотрели все представленные доказательства. По их мнению, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно. Решение комиссии CAS является окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям.

Ранее 29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок рассчитывается с 25 декабря 2021 года. Таким образом, спортсменка будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командном турнире, однако призеры — сборные России, США и Японии — не были награждены из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Фигуристку Валиеву дисквалифицировали за допинг. Сборную России могут лишить золота группового турнира Олимпиады-2022

      Глава приграничного региона России показал разрушения после обстрела ВСУ

      В России хирург забыл салфетку в теле пациентки и остался безнаказанным

      Стало известно о ремонте поврежденного Украиной российского десантного корабля

      Премьер Израиля обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС

      7-летние дети показали свой уход за лицом и встревожили старшее поколение

      У Малого театра появился главный режиссер

      На Украине решили сделать курсы украинского языка для военных

      Из российской библиотеки после жалобы пенсионера «уволили» кота Маркиза

      Тарасова отреагировала на решение CAS по делу Валиевой фразой «я их ненавижу»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше